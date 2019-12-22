Первая любовь Фредди Меркьюри заявила, что сожалеет о разрыве с ним

Москва, 22 декабря. Первая девушка лидера группы Queen Фредди Меркьюри Роуз Пирсон заявила, что сожалеет о разрыве с ним.

По словам Пирсон, она познакомилась с будущей звездой в 60-х во время учебы в колледже, после чего у них начался роман. Женщина отметила, что стала первой возлюбленной музыканта.

«Мне нравилось его увлечение творчеством, но я не знала, во что это превратится. Не знала, что он станет великим певцом, но догадывалась, что это возможно», — рассказала она.

Вспоминая Меркьюри в те годы, когда к нему еще не пришла известность, Пирсон отмечает его экстравагантность и веселое отношение к жизни.

«Он был очень харизматичным и одевался экстравагантно. Мог надеть шорты и шубу на голое тело и всегда готов был сделать это на сцене. Он был как клоун — с ним было весело», — поделилась женщина.

Пирсон заявила, что причиной расставания стал интерес Меркьюри к мужчинам. Испугавшись, что он может ей изменить, девушка бросила артиста.

«Я знала, что не смогу быть ему просто другом и слушать про его новые отношения. Так что я приняла решение, что это будет окончательный разрыв. Он умолял меня не покидать его», — сообщила первая любовь солиста Queen.

Женщина рассказала, что Меркьюри очень сильно повлиял на ее мировосприятие и стал примером того, как нужно следовать своей мечте.

Фредди Меркьюри — британский певец парсийского происхождения, свою первую группу он организовал в 12-летнем возрасте. В 1970 году занял место вокалиста в начинающей группе Queen, в составе которой получил всемирную известность. Скончался в 1991 году от осложнений, вызванный ВИЧ-инфекцией.