В США признали превосходство российской артиллерии

Москва, 22 декабря. Эксперты аналитического центра RAND Corporation считают, что полевая артиллерия американской армии слабее российского вооружения. Об этом в своем материале под заголовком «Российские большие пушки превзошли американскую артиллерию» пишет американское издание National Interest.

В публикации говорится, что с начала 2000-х годов Министерство оборон США стало делать упор на борьбе с повстанческими группировками. Во время своих военных операций в Ираке и в Афганистане в качестве главного источника огневой поддержки вместо артиллерии США использовали самолеты и вертолеты. Это стало причиной того, что американские артиллеристы стали получать ощутимо меньше опыта чем до террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Специалист Джон Гордон подчеркивает, что в итоге, уровень артиллерии американце значительно просел, в то время как уровень артиллерии у россиян остался на прежнем высоком уровне. В статье говорится, что на вооружении у Российской Федерации есть мощные гаубицы, реактивные системы залпового огня, а также баллистические ракеты. Автор подчеркивает, что США рискуют столкнуться с трудностями, если доведется выбивать укрепленную северокорейскую артиллерию или иметь с мобильными иранскими орудиями.

Как заявляет специалист, армия России способна поражать стратегические объекты и позиции противника при помощи реактивной системы залпового огня «Смерч», дальнобойность которой достигает 100 километров, а также ракетного комплекса «Искандер», чей выстрел преодолевает 400 километров. В то время дальность стрельбы американской 155-миллиметровой гаубицы «Паладин» достигает всего 32 километра.