Экс-депутат Рады назвал Порошенко «ущербным существом»

Киев, 22 декабря. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал экс-президента страны Петра Порошенко «больным и ущербным существом».

В своем Facebook Мураев прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что в раздевалках принадлежащего Порошенко спортивного клуба обнаружены скрытые камеры.

«Никогда не уважал Порошенко. Был уверен, что пасть ниже уже невозможно, но новость о камерах в раздевалках и душевых клуба «Пятый элемент», ему принадлежащего, удивила даже меня. Жадное, больное и ущербное существо. А если мысли возмущенных граждан материализуются, то персонаж будет кричать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве», — цитирует экс-депутата RT.

По словам Мураева, было бы смешно догадываться, зачем Порошенко «в одиночестве или с кем-то» смотрел полученные из спортклуба видеозаписи, если бы он «не понимал чувства мужчин, чьи матери, жены и дочери попали в объектив».

Ранее стало известно, что сотрудники украинского Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск в спортивном клубе «Пятый элемент», принадлежащем Петру Порошенко. Там были найдены и изъяты соединенные сетевым кабелем видеокамеры, установленные с неизвестной целью в вентиляционной системе, а также по углам мужской и женской раздевалок. По данным правоохранителей, камеры записывали не только видео, но и звук.

В пятницу представители партии Порошенко «Европейская солидарность» сообщили об обысках, которые ГБР провело в ее офисах. Сторонники бывшего президента заявили, что случившееся является «шоу, которым власть пытается накормить граждан вместо реальных успехов».