Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Киев, 22 декабря. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.

По словам Гончарука, подписание контракта позволит не поднимать цену на газ. Для украинских потребителей это означает, что стоимость коммунальных услуг и тарифов на отопление будет снижена. Премьер отметил, что газовый тариф будет соответствовать стандартам Евросоюза, поскольку для этого привлекут независимого регулятора.

Накануне правительство Украины обнародовало трехсторонний протокол по газу. Как пишут «Известия», «Нафтогаз» забронирует для «Газпрома» транспортные мощности сроком на пять лет. Объем транзита составит 225 млрд кубометров топлива при условии конкурентного тарифа.

Протокол договоренностей по транзиту газа был подписан в пятницу. Украинская сторона подтвердила, что контракт будет подписан до конца уходящего года.

19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что сторонам переговоров удалось достичь принципиального соглашения по условиям транзита газа из РФ через украинскую газотранспортную систему.

В «Нафтогазе» сообщили также, что Москва и Киев договорились о выплате «Газпромом» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Стороны намерены подписать мировое соглашение по урегулированию взаимных судебных претензий, чтобы обеспечить транзит газа с января.