Посол США рассказал, как в ЕС отреагировали на санкции по «Северному потоку – 2»

Берлин, 22 декабря. Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток — 2» были приняты в интересах Евросоюза и многие европейские государства благодарны за них.

Соединенные Штаты ввели санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» . Американская сторона требует от компаний ведущих прокладку труб прекратить строительство. Как стало известно, компания Allseas уже остановила работу по прокладке газопровода. В то же время в немецкое правительство выступает против санкций и заявляет, что «отвергает подобные экстерриториальные санкции против немецких и европейских компаний».

«Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что США должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение», — заявляет посол США в Германии.

По словам Ричард Гренелла, его весь день благодарят европейские политики за санкции в отношении «Северного потока — 2».

«В ФРГ сейчас говорят о том, что необходимо делать больше для Европы, и мы считаем, что, когда речь идет о «Северном потоке — 2», мы заняли чрезвычайно проевропейскую позицию. Я почти весь день слышу от европейских дипломатов благодарность за то, что мы приняли эти меры», — говорит Ричард Греннелл.

Проект «Северный поток — 2» предполагает постройку двух нитей газопровода от берегов России в Балтийском море до территории Германии. «Газпром» ранее заявлял, что проект будет реализован до конца 2019 года.

Против газопровода выступает Украина, которая рискует потерять доходы от транзита российского газ, а также США, заинтересованные в продаже Европейским странам своего сжиженного газа. По словам американских политиков, «Северный поток — 2» является политическим проектом и угрожает энергобезопасности ЕС.

Россия в свою очередь неоднократно подчеркивала, что данный газопровод является исключительно коммерческим проектом, а также что не собирается останавливать транзит газа в Европу через ЕС.