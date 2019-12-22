Звезда советского экрана заявила, что была тайной женой Гафта

Москва, 22 декабря. Первая ведущая «Голубого огонька» Эльмира Уразбаева заявила, что была первой женой советского и российского актера Валентина Гафта.

Уразбаева стала первой ведущей «Голубого огонька» на Центральном телевидении СССР в 1961 году. В эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале Россия 1 она заявила, что была женой Гафта. Звезда советского телеэфира рассказала, что они поженились тайно, а в качестве доказательства предъявила совместные фотографии с актером.

«Это Гафт. В свое время я была его женой. Это я вам так говорю, не хочу из этого делать событие», — цитирует Уразбаеву «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Она не стала делиться подробностями и не раскрыла секретов их совместной с Гафтом жизни и расставания. Женщина отметила, что на протяжении долгого времени живет в Лос-Анджелесе, куда ее забрала дочь, вышедшая замуж за американского продюсера.

Очередной выпуск шоу «Привет, Андрей!» был посвящен истории «Голубого огонька». Гости в студии вспоминали, как снималось главная новогодняя телепрограмма страны в советские годы. Тогда артистам приходилось самостоятельно искать себе костюмы, а на съемочной площадке выступали под фонограмму, что порой приводило к конфузам.

Один из таких случаев произошел и с Уразбаевой, которая в те годы была известной певицей. По словам композитора Левона Оганезова, она «исполняла» песню, передвигаясь по залу с микрофоном.

«Она подошла к Терешковой, а та ей дала бокал. Эля в этот момент поет песню. Она взяла бокал и отпила, а песня продолжается. Казус был жуткий», — рассказал Оганезов.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт был официально женат трижды. Первой супругой актера стала манекенщица Елена Извергина. Второй — балерина Инна Елисеева. Третий брак он заключил с актрисой Ольгой Остроумовой.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Гафт частично парализован после перенесенного инсульта.