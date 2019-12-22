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Ким Чен Ын на встрече с военными заявил о «сложной внутренней и внешней ситуации»

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Ким Чен Ын на встрече с военными заявил о «сложной внутренней и внешней ситуации»

Пхеньян, 22 декабря. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время заседания центрального военного комитета Трудовой партии Кореи заявил военнослужащим о «сложной внутренней и внешней ситуации», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Во время заседания верховный лидер Ким Чен Ын проанализировал сложную внутреннюю и внешнюю обстановку и сообщил, что в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооруженных сил КНДР как того требует быстро меняющаяся ситуация в решающее время для корейской революции», — передает ЦТАК.

В последнее время Северная Корея все чаще заявляет, что к концу 2019 года заканчивается отведенный Соединенным Штатам Америки срок, за который Вашингтон должен предложить Пхеньяну новые варианты урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Как заявляют в МИД КНДР, власти Северной Кореи уже достаточно шли навстречу американской стороне, и если Америка не сделает встречных шагов, то рискует получить соответствующий «подарок на Рождество».

Источник: РИА Новости
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