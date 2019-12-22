Дубовицкая высказалась о браке Петросяна с молодой женой

Москва, 22 декабря. Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая раскритиковала брачные союзы с большой разницей в возрасте, упомянув якобы недавнюю свадьбу юмориста Евгения Петросяна.

Ранее о вероятной свадьбе Петросяна написала в своем Instagram помощница юмориста Татьяна Брухунова. Когда пост обнаружили СМИ, они окрестили Брухунову новой женой артиста. После этого 29-летняя девушка удалила пост из социальной сети. Девушка подчеркнула, что является самостоятельным человеком, а «не довеском к артисту Евгению Петросяну».

«Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу, связанному с моей личной жизнью. Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на «доброжелателей», — ответила Брухунова на критику недоброжелателей.

Сам 72-летний Евгений Петросян назвал данные публикации «клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью», однако не подтвердил и не опровергнул информацию о бракосочетании.

Регина Дубовицкая выразила сочувствие молодым девушкам, которые выходят замуж за мужчин гораздо старше себя.

«Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо», — сказала телеведущая в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Также она рассказала, что бывшей жене Петросяна Елене Степаненко «стало легче жить» после развода. Брак Петросяна и Степаненко просуществовал с 1986 по 2018 год.