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Названа дата открытия прямого авиасообщения между Прагой и Ростовом-на-Дону

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Названа дата открытия прямого авиасообщения между Прагой и Ростовом-на-Дону

Прага, 22 декабря. Прямые авиарейсы из Ростова-на-Дону в Прагу и обратно появятся 21 февраля 2020 года, сообщают в дирекции аэропорта имени Вацлава Гавела в Чехии.

«Рейсы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Они будут осуществляться по пятницам каждую неделю», — сообщают в администрации пражского аэропорта.

Рейс будут обслуживать самолеты Airbus A320, вместимостью 162 пассажира.

«Ожидается, что в течение года между Прагой и Ростовом проследует более 10 тысяч авиапассажиров», — подчеркивают в крупнейшем чешском аэропорту.

Билеты уже доступны для покупки. Цены начинаются от 3300 чешских ерон (около 130 евро).

Источник: ТАСС
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