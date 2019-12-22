На Украине прекратят выдавать квартиры военнослужащим

Киев, 22 декабря. Заместитель министра обороны Украины Алексей Марцинюк сообщил, что вместо раздачи квартир военнослужащим введут депозитно-монетарную программу.

По словам Марцинюка, в очереди на получение квартир на Украине сегодня находятся немногим менее 50 тысяч военных. Он отметил, что жилищный вопрос остается одним из «критических направлений», и Минобороны страны намерено решить его максимально ответственно. Первым шагом станет цифровизация работы. В электронную форму переведут все вопросы по жилью, включая компенсации за поднаем.

«Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика несправедлива, из постсоветских стран она осталась только на Украине и не работает. Мы будем переходить на депозитно-монетарную программу», — сообщил замминистра.

Как рассчитывают в украинском военном ведомстве, такие меры позволят решить квартирный вопрос в течение двух лет. Марцинюк отметил, что реализацией жилфонда займется земельно-объектный банк Минобороны. Параллельно рассматривается вариант государственно-частного партнерства для незавершенных объектов строительства. Он добавил, что за счет жилищного фонда будет формироваться новая очередь. Кроме того, будет создан фонд должностного жилья, где военные смогут проживать во время несения службы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых званий в вооруженных силах страны, приведя их в соответствие стандартам НАТО.