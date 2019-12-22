Трамп объявил о прорыве в торговых переговорах США и КНР

Вашингтон, 22 декабря. Вашингтон и Пекин достигли прогресса в торговых переговорах, и первая часть сделки между государствами будет заключена в ближайшее время, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и в результате достигли прорыва по торговому соглашению. Документ будет подписан очень скоро. Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов», — заявил Трамп.

Также он отметил, что уже успел провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

США и КНР 13 декабря согласовали первую фазу торговой сделки. Роберт Лайтхайзер, американский представитель на торговых переговорах с Китаем заявил, что Дональд Трамп согласен отложить на неопределенный срок введение пошлин на импорт китайской продукции.

Также представитель США сказал, что соглашение между странами будет подписано в начале января, подчеркнув, что соглашение будет подписано не лидерами государств, а торгпредами. Как утверждает Лайтхайзер, данные договоренности позволят повысить объем американского экспорта в КНР на 200 млрд долларов в течение двух лет, а торговый дефицит Америки будет сокращен.