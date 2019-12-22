Глава Приднестровья рассказал о территориальных претензиях Молдавии к Украине

Тирасполь, 22 декабря. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия претендует на Буковину и часть Одесской области Украины.

Об этом Красносельский сообщил в ходе пресс-конференции, прошедшей в Тирасполе. По его словам, территориальные претензии Молдавия в отношении украинских земель сохраняются с начала 90-х годов прошлого века.

«Было решение от 23 июня 1990 года, тогда еще Верховный совет Молдавии принял две декларации: в первой они заявили о суверенитете Молдавии, во второй объявили Молдавскую ССР созданной незаконно, признав ничтожность пакта Молотова-Риббентропа. Они стали косвенно претендовать на украинские земли. Это Буковина, южная часть Одесской области», — рассказал президент Приднестровья.

Как пишет «Политнавигатор», Красносельский напомнил, что после заключения договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года территория МАССР попала под молдавскую юрисдикцию, а Буковина и юг Одесской области были отданы Украине.

«Молдавские политики, действуя по указке извне, приняли решение, которое, как они думали, исторически будет давать им право на украинские земли. Это отношения между Молдавией и Украиной — пусть сами разбираются. Но они тем самым отказались от Приднестровья», — добавил политик.

Приднестровье объявило о независимости 2 сентября 1990 года. Жители левобережных районов Молдавии выступили против политики официального Кишинева, взявшего курс на присоединение к Румынии, после чего начался вооруженный конфликт, урегулированный благодаря миротворческой помощи России. Договоренность о признании независимости Приднестровья так и не была достигнута с властями Молдавии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Молдавия настаивает на выводе российских миротворцев из Приднестровья.