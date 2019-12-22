Пристайко рассказал о «преимуществах» въезда украинцев в РФ по заграничному паспорту

Киев, 22 декабря. Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о преимуществах введения запрета посещения Российской Федерации украинцам по внутренним паспортам.
По словам Вадима Пристайко, запрет украинского правительства посещать соседнюю страну своим гражданам с помощью внутреннего паспорта несет ряд преимуществ, такие как «меньшее количество очередей, более надежное путешествие и быстрый контроль».
«Поездки исключительно по заграничным паспортам в Российскую Федерацию имеют множество положительных аспектов. Ведь потеряв старой аналоговой паспорт, вы могли получить девять кругов ада бюрократии для возвращения на Украину», — пишет Пристайко у себя в Twitter.
Глава украинского МИД считает, что цифровая база данных с биометрическими паспортами является быстрым и действенным инструментом помощи украинских консулов для украинцев.
Также он подчеркнул, что выезд украинцев по загранпаспортам в Российскую Федерацию «позволит, не допустить бегства граждан Украины от уголовной ответственности».
«Теперь благодаря этому нововведению украинские пограничники быстрее и без помех смогут получать полную картину о тех, кто покидает наше государство и с чем», — отмечает Вадим Пристайко.
Напомним, что ранее Кабинет министров Украины постановил, что с 1 марта 2020 года в Российскую Федерацию можно будет выехать только по заграничному паспорту.
«РФ находится на первом месте по количеству наших трудовых мигрантов. И это нововведение — прежде всего удар по гражданам своей страны. И 3 млн — это очень много, но ведь есть еще немало украинских граждан, которые просто ездят в Россию, и больше никуда не ездят заграницу. И им теперь придется нелегко. А что делать тем гражданам Украины, кто уже там находится, заказывать паспорт в Россию?» — комментировал нововведение украинских властей руководитель профсоюза украинских рабочих в Польше «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.