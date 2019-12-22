Пристайко рассказал о «преимуществах» въезда украинцев в РФ по заграничному паспорту

Киев, 22 декабря. Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о преимуществах введения запрета посещения Российской Федерации украинцам по внутренним паспортам.

По словам Вадима Пристайко, запрет украинского правительства посещать соседнюю страну своим гражданам с помощью внутреннего паспорта несет ряд преимуществ, такие как «меньшее количество очередей, более надежное путешествие и быстрый контроль».

«Поездки исключительно по заграничным паспортам в Российскую Федерацию имеют множество положительных аспектов. Ведь потеряв старой аналоговой паспорт, вы могли получить девять кругов ада бюрократии для возвращения на Украину», — пишет Пристайко у себя в Twitter.

Глава украинского МИД считает, что цифровая база данных с биометрическими паспортами является быстрым и действенным инструментом помощи украинских консулов для украинцев.

Также он подчеркнул, что выезд украинцев по загранпаспортам в Российскую Федерацию «позволит, не допустить бегства граждан Украины от уголовной ответственности».

«Теперь благодаря этому нововведению украинские пограничники быстрее и без помех смогут получать полную картину о тех, кто покидает наше государство и с чем», — отмечает Вадим Пристайко.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины постановил, что с 1 марта 2020 года в Российскую Федерацию можно будет выехать только по заграничному паспорту.