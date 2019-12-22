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Александр Емельяненко объяснил, почему Кадыров вызвал его на бой

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Александр Емельяненко объяснил, почему Кадыров вызвал его на бой

Москва, 22 декабря. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов от главы Чечни Рамзана Кадырова. Соответствующую запись россиянин разместил в социальной сети Instagram.

Боец пояснил, что ранее он запустил флешмоб «вызови Емельяненко на бой». Он назвал главу Чеченской республики своим другом.

«Флэшмоб «вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат Сила!», — цитирует Емельяненко RT.

Ранее Кадыров вызвал Емельяненко на бой и пообещал преподнести сопернику «урок мастерства». Об этом сообщала «Газета.ru».

«Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»?», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось о победе Емельяненко в коротком бою с представителем пауэрлифтинга Михаилом Кокляевым. Поединок продлился менее трех минут. Емельяненко отправил оппонента в нокдаун. Кокляев хотел продолжить бой, но судьи решили не рисковать здоровьем спортсмена. Победитель получил миллион рублей, проигравший — наполовину меньше.

Депутат Госудмы РФ Николай Валуев признался, что исход боя не стал для него сюрпризом.

«Я с самого начала считал Емельяненко фаворитом. Был уверен, что бой закончится очень быстро. Я не был среди тех, кто ожидал длительной схватки. Все закончилось так, как я и предполагал», — отметил политик и бывший боксер.

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