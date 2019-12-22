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Макрон признал колониализм «большой ошибкой» Франции

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Макрон признал колониализм «большой ошибкой» Франции

Ямусукро, 22 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что колониализм был «большой ошибкой» Французской Республики.

Об этом Макрон заявил в ходе визита в Кот-д'Ивуар, где провел совместную пресс-конференцию с президентом африканской страны Алассаном Уаттарой.

«Часто сегодня полагают, что Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все еще привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой республики», — сказал французский лидер.

Упомянув об этом, французский лидер призвал «открыть новую страницу истории».

Макрон находится в Кот-д'Ивуаре в рамках трехдневной поездки по африканскому континенту. Далее в программе  — посещение столицы Нигера, где президент Франции встретится с нигерийским президентом Махамуду Иссуфу и примет участие в церемонии в память о военнослужащих, погибших в результате атаки боевиков.
 

Источник: ТАСС
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