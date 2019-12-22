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Автора книг о Гарри Поттере обвинили в нетерпимости к трансгендерам

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Автора книг о Гарри Поттере обвинили в нетерпимости к трансгендерам

Лондон, 22 декабря. Известной детской писательнице, автору серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг приписывают трансфобию — нетерпимость к трансгендерам.

Обвинения в адрес Роулинг начали поступать после того, как он высказалась в своем Twitter в поддержку работницы лондонского Центра глобального развития Майи Форстетер, уволенной за ее высказывания о том, что «мужчина не может стать женщиной».

«Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность?» — недоумевала в социальных сетях известная писательница.

Год назад Джоан Роулинг тоже подвергалась нападкам за трансфобию. В частности, порцию критики писательница получила за поставленный лайк под постом, где трансгендеры назывались «мужчинами в платьях». Как передают «Известия», американская организация в поддержку ЛГБТ-сообществ «Кампания за права человека» раскритиковала Джоан Роулинг, а руководитель организации Альфонсо Дэвид призвал автора книг о Гарри Поттере принести извинения и обвинил ее в «пропаганде вредоносного фундаментализма».

Летом 2019 года, фанаты книг о Гарри Поттере раскритиковали Роулинг за ее желание написать еще несколько рассказов о юном волшебнике. Поклонники серии призвали Роулинг «не пытаться оживить дохлого коня», и заявили, что каноничная серия книг и без того исчерпывающе рассказывает историю Гарри Поттера.

Источник: LIFE
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