Автора книг о Гарри Поттере обвинили в нетерпимости к трансгендерам

Лондон, 22 декабря. Известной детской писательнице, автору серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг приписывают трансфобию — нетерпимость к трансгендерам.

Обвинения в адрес Роулинг начали поступать после того, как он высказалась в своем Twitter в поддержку работницы лондонского Центра глобального развития Майи Форстетер, уволенной за ее высказывания о том, что «мужчина не может стать женщиной».

«Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, которые выразили согласие. Живи лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин за то, что они заявляют, что пол — это реальность?» — недоумевала в социальных сетях известная писательница.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

Год назад Джоан Роулинг тоже подвергалась нападкам за трансфобию. В частности, порцию критики писательница получила за поставленный лайк под постом, где трансгендеры назывались «мужчинами в платьях». Как передают «Известия», американская организация в поддержку ЛГБТ-сообществ «Кампания за права человека» раскритиковала Джоан Роулинг, а руководитель организации Альфонсо Дэвид призвал автора книг о Гарри Поттере принести извинения и обвинил ее в «пропаганде вредоносного фундаментализма».

Летом 2019 года, фанаты книг о Гарри Поттере раскритиковали Роулинг за ее желание написать еще несколько рассказов о юном волшебнике. Поклонники серии призвали Роулинг «не пытаться оживить дохлого коня», и заявили, что каноничная серия книг и без того исчерпывающе рассказывает историю Гарри Поттера.