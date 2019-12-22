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Кипр не будет покупать американское оружие после снятия эмбарго США

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Кипр не будет покупать американское оружие после снятия эмбарго США

Никосия, 22 декабря. Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил, что страна не намерена приобретать американское оружие даже после снятия США ограничений на поставки вооружений в республику.

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 финансовый год. Документ предусматривает, в частности, снятие запрета на поставку американского оружия в Республику Кипр. Ограничения были введены в 1987 году с целью не допустить гонки вооружений на разделенном острове.

Как отметил Христодулидис, отмена эмбарго имеет «политическое и дипломатическое значение». Министр подчеркнул, что партнерство Никосии и Вашингтона осуществляется на базе «позитивной повестки дня» и не направлено «против третьих стран». Глава МИД Кипра заявил, что страна не намерена закупать американское оружие.

Кипр не будет покупать американское оружие после снятия эмбарго США

Христодулидис высказал мнение, что США изменили подход к решению геополитических проблем в Восточном Средиземноморье. Он напомнил, что Кипр с 2013 года пытается сократить сотрудничество с Вашингтоном из-за поддержки Соединенными Штатами Турции. Но в последнее время отношения американо-турецкие отношения обострились из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Издание Cyprus Mail отмечает, что одним из условий снятия эмбарго стало адресованное Кипру требования США не пускать в свои порты корабли российского ВМФ для дозаправки и обслуживания.

Христодулидис считает, что решение Вашингтона отразится на взаимоотношениях Кипра и России. Он указал, что в 2020 году следует ожидать их «конкретного развития».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Греция вступилась за Кипр, обвинив Турцию в «бесцеремонных действиях» в территориальных водах республики.

Источник: ТАСС
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