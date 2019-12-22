Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Москва, 22 декабря. Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.

Молодой человек выбрал композицию «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки вверх!», которую исполнил в образе гопника. Для пущей убедительности Арсений сыпал семечки на стол Полины Гагариной. Певице идея не понравилась. Она высказала свое недовольство номером Курчанина. Шнуров в шутку объяснил воспитаннику причину его неудачи.

«Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову. На голову!» — посоветовал лидер группы «Ленинград».

Ранее «Газета.ru» сообщала о завершении на Первом канале четвертьфинала музыкального шоу «Голос». Судьбу конкурсантов решали члены жюри и зрители. Издание отмечает, что наставники обменялись едкими замечаниями в адрес друг друга.

Также сообщалось, что песня «Выхода нет» группы «Сплин» в исполнении ученицы Шнурова Рагды Ханиевой получило негативную оценку зрителей. Многие сочли ее выступление провалом. Пользователи социальных сетей также обвиняли Шнурова в неудачном выборе композиции для талантливой воспитанницы. Тем не менее, Ханиева прошла в следующий этап конкурса.

Работу Шнурова на шоу «Голос раскритиковал и Константин Меладзе. По его мнению, работа Сергея не блещет содержанием.