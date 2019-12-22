Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

480
0 Оставить комментарий

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Москва, 22 декабря. Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.

Молодой человек выбрал композицию «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки вверх!», которую исполнил в образе гопника. Для пущей убедительности Арсений сыпал семечки на стол Полины Гагариной. Певице идея не понравилась. Она высказала свое недовольство номером Курчанина. Шнуров в шутку объяснил воспитаннику причину его неудачи.

«Ты понимаешь, почему тебя не оставили? Я же тебе говорил, сыпь ей на голову. На голову!» — посоветовал лидер группы «Ленинград».

Ранее «Газета.ru» сообщала о завершении на Первом канале четвертьфинала музыкального шоу «Голос». Судьбу конкурсантов решали члены жюри и зрители. Издание отмечает, что наставники обменялись едкими замечаниями в адрес друг друга.

Также сообщалось, что песня «Выхода нет» группы «Сплин» в исполнении ученицы Шнурова Рагды Ханиевой получило негативную оценку зрителей. Многие сочли ее выступление провалом. Пользователи социальных сетей также обвиняли Шнурова в неудачном выборе композиции для талантливой воспитанницы. Тем не менее, Ханиева прошла в следующий этап конкурса.

Работу Шнурова на шоу «Голос раскритиковал и Константин Меладзе. По его мнению, работа Сергея не блещет содержанием.

«Меня восхищает и поражает та уверенность, с которой всегда команда Сергея исполняет даже самые дурацкие абсурдные песни. Это до такой степени убедительно, что появляется даже смысл», — сказал известный продюсер.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров