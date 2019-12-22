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Пожар в мотеле Лас-Вегаса унес жизни шести человек, еще 13 пострадали

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Пожар в мотеле Лас-Вегасе, сообщается о не менее 6 погибших

Лас-Вегас, 22 декабря. Не менее шести человек погибли в результате пожара в Лас-Вегасе, штат Невада, среди пострадавших 13 человек.

Сообщения о пожаре начали поступать в 04.13 по местному времени (15.13 по московскому). Возгорание произошло в мотеле Alpine Motel. Как утверждают его клиенты, в здании отсутствовало центральное отопление, поэтому некоторые проживающие использовали обогреватели, который судя по предварительным данным и стал причиной возгорания.

Пожар начался в трехэтажном здании отеля. Когда пожарные приехали к объекту, то они обнаружили свисающих со второго этажа людей. Были и те, что выпрыгнул из окон, сообщает «Газета.ру».

Источник: ТАСС
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