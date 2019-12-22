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Фото Волочковой в объятиях Джигурды удивило подписчиков

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Фото Волочковой в объятиях Джигурды удивило подписчиков

Москва, 22 декабря. Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором ее нежно обнимает актер Никита Джигурда.

В своем Instagram Волочкова выложила фотографию, сделанную на шоу Эдгара Запашного в Большом Московском государственном цирке. В отдельной ложе, где посмотрела представление балерина, ее сопровождал Джигурда. На фото коллеги по шоу-бизнесу нежно обнимаются, загадочно глядя в объектив.

«А у нас с Никитой сегодня выход в свет. В цирке моего друга Эдуарда смотрим новое шоу «Кабы я была царицей». Очень красочно, ярко, захватывающе и круто!» — написала Волочкова.

Совместный кадр вызвал немало вопросов у поклонников, которые нашли в объятиях романтический подтекст. Многие сказали без обиняков, что на снимке — красивая пара.

«Настя, вы очень гармонично смотритесь с Никитой, прямо идеальная пара», — написала buba_gorshkova.

«Потрясающе. Вот пара так пара», — отметила valentina.4701.

«Классно смотритесь и внешне идеально подходите друг другу!» — оценила фото evamariahagen.

 «Красивые какие!» — сделала комплимент anna_kovaleva22.

Фото Волочковой в объятиях Джигурды удивило подписчиков

Но защитники животных осудили поход Волочковой на представление. Они напомнили ей, что она называет себя защитницей гуманистических принципов, указав, что балерине не место там, где работают дрессировщики.

«Цирк с животными уже как-то не комильфо… При всем уважении к вам», — заявила marusiapatriot24.

«Опять издеваются над животными. А вы радуетесь», — с укоризной отметила in.ga59514.

Напомним, что Джигурда уже много лет состоит в браке с фигуристкой Мариной Анисимовой. Волочкова регулярно дает повод для слухов о новых избранниках, но официально никого из них не представляет широкой публике.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Волочкова оправдалась за связи с женатыми мужчинами.

Источник: «Экспресс газета»
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