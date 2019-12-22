Фото Волочковой в объятиях Джигурды удивило подписчиков

Москва, 22 декабря. Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором ее нежно обнимает актер Никита Джигурда.

В своем Instagram Волочкова выложила фотографию, сделанную на шоу Эдгара Запашного в Большом Московском государственном цирке. В отдельной ложе, где посмотрела представление балерина, ее сопровождал Джигурда. На фото коллеги по шоу-бизнесу нежно обнимаются, загадочно глядя в объектив.

«А у нас с Никитой сегодня выход в свет. В цирке моего друга Эдуарда смотрим новое шоу «Кабы я была царицей». Очень красочно, ярко, захватывающе и круто!» — написала Волочкова.

Совместный кадр вызвал немало вопросов у поклонников, которые нашли в объятиях романтический подтекст. Многие сказали без обиняков, что на снимке — красивая пара.

«Настя, вы очень гармонично смотритесь с Никитой, прямо идеальная пара», — написала buba_gorshkova. «Потрясающе. Вот пара так пара», — отметила valentina.4701. «Классно смотритесь и внешне идеально подходите друг другу!» — оценила фото evamariahagen. «Красивые какие!» — сделала комплимент anna_kovaleva22.

Но защитники животных осудили поход Волочковой на представление. Они напомнили ей, что она называет себя защитницей гуманистических принципов, указав, что балерине не место там, где работают дрессировщики.

«Цирк с животными уже как-то не комильфо… При всем уважении к вам», — заявила marusiapatriot24. «Опять издеваются над животными. А вы радуетесь», — с укоризной отметила in.ga59514.

Напомним, что Джигурда уже много лет состоит в браке с фигуристкой Мариной Анисимовой. Волочкова регулярно дает повод для слухов о новых избранниках, но официально никого из них не представляет широкой публике.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Волочкова оправдалась за связи с женатыми мужчинами.