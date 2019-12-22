В Саратове скончался получивший огнестрельное ранение полицейский



Саратов, 22 декабря. В Саратове сотрудник УВМД погиб от огнестрельного ранения, находясь при исполнении служебных обязанностей.

«21 декабря 2019 года в вечернее время вблизи дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе города Саратова сотрудник ППСП УМВД России по городу Саратову, находившийся при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение», — говорится в сообщении СК по Саратовской области.

Сотрудник правоохранительных органов был доставлен в больницу, сообщает. Однако из-за обильной кровопотери скончался.

«Сотрудник полиции был госпитализирован в медицинское учреждение, где от обильной кровопотери скончался», - сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее было возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), сообщает RT.

Сообщается, что полицейский получил ранение при задержании двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. У одного из преступников оказался пистолет.

В Следственном комитете подчеркивают, что мужчина, который предположительно причастен к совершению данного преступления, уже задержан.