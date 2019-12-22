В Раде надеются, что газовый контракт с Россией обеспечит доходы бюджета

Киев, 22 декабря. Прямой договор о поставках российского газа обеспечит увеличение доходной части государственного бюджета Украины. Такое мнение высказал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Политик позитивно оценил достигнутые накануне договоренности по транзиту газа. По его словам, выход из тупика стал возможным на основе взаимных уступок.

«То, что заключен транзитный договор — это, безусловно, победа. В первую очередь нашей страны, потому что это наша ГТС. И то, что люди получат работу, а бюджет — доход», — полагает Бойко.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» подчеркнул выгоды прямых поставок российского газа. Он отметил экономическую нецелесообразность для Киева существующую ныне схему реверсных закупок.

«Если мы сможем покупать его на восточной границе Украины, не переплачивая за то, что по документам он шел транзитом через всю нашу страну и через европейские страны возвращался назад, то цена газа будет снижена», — цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия и Украина достигли консенсуса по транзиту газа. Об этом писала «Газета.ru». Издание отмечает, что в Берлине переговорщикам удалось согласовать все ключевые параметры будущего договора. Вице-премьер министр России Дмитрий Козак ожидает, что соглашение будет подписано до конца текущего года.

О деталях соглашения рассказали в «Газпроме». В компании отметили, что договор будет рассчитан на пять лет. Объем транзита составит 40 миллиардов кубометров за год. Аналогичную информацию приводит и украинское издание «Левый берег».