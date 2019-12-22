Кэмерон собирается перевыпустить «Аватар»

Москва, 22 декабря. Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон намерен перевыпустить свой фильм перед сиквелами.

Фантастический фильм 2009 года, о котором зрители уже успели позабыть, несмотря на то, что он 10 лет считался самой кассовой кинолентой в истории, вернется на экраны кинотеатров, чтобы зрители могли вспомнить сюжет.

В свое время «Аватар» собрал 2,78 миллиарда долларов, но в 2019 году рекорд побил супергеройский фильм «Мстители: Финал». Как сообщается в американский СМИ, убежден, что его фильм сумеет превзойти рекорд саги Marvel после перевыпуска.

«Думаю, это наверняка произойдет. Но давайте дадим «Финалу» насладиться своим первенством и порадуемся, что люди любят ходить в кино», — говорит Джеймс Кэмерон.

Кэмерон говорит, что он «действительно наслаждался» супергеройской эпопеей и восхищается кинематографической вселенной Marvel. Но он также заражен идеей снова занять первое место.

«Я не хочу показаться язвительным, но они опередили нас на четверть процента. Я сделал некоторые подсчеты в своей голове, пока ехал этим утром. Я думаю, бухгалтеры называют это ошибкой округления», — заявил известный режиссер.

Но по словам Кэмерона, он увидел хороший знак в кассовом успехе «Мстителей».

«Я увидел в этом хороший знак. Я действительно был обеспокоен всеми новыми стриминговыми сервисами и различными способами, которыми люди могут потреблять фильмы прямо сейчас, что опыт театрального искусства, возможно, был разрушен до такой степени, что новый фильм «Аватар» — даже если он был лучше, чем первый, никогда не сможет достичь тех же кассовых уровней. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что такое все еще возможно в кинотеатрах», — говорит Джеймс Кэмерон, подчеркнув, что это дает ему надежду двигаться вперед.

Выход сиквела «Аватара» намечен на 17 декабря 2021 года. Ранее «Газета.ру» сообщила, что опубликованы снимки со съемочной площадки фильма.