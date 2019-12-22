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Кэмерон собирается перевыпустить «Аватар»

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Кэмерон собирается перевыпустить «Аватар»

Москва, 22 декабря. Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон намерен перевыпустить свой фильм перед сиквелами.

Фантастический фильм 2009 года, о котором зрители уже успели позабыть, несмотря на то, что он 10 лет считался самой кассовой кинолентой в истории, вернется на экраны кинотеатров, чтобы зрители могли вспомнить сюжет.

В свое время «Аватар» собрал 2,78 миллиарда долларов, но в 2019 году рекорд побил супергеройский фильм «Мстители: Финал». Как сообщается в американский СМИ, убежден, что его фильм сумеет превзойти рекорд саги Marvel после перевыпуска.  

«Думаю, это наверняка произойдет. Но давайте дадим «Финалу» насладиться своим первенством и порадуемся, что люди любят ходить в кино», — говорит Джеймс Кэмерон.

Кэмерон говорит, что он «действительно наслаждался» супергеройской эпопеей и восхищается кинематографической вселенной Marvel. Но он также заражен идеей снова занять первое место.

«Я не хочу показаться язвительным, но они опередили нас на четверть процента. Я сделал некоторые подсчеты в своей голове, пока ехал этим утром. Я думаю, бухгалтеры называют это ошибкой округления», — заявил известный режиссер.

Но по словам Кэмерона, он увидел хороший знак в кассовом успехе «Мстителей».

«Я увидел в этом хороший знак. Я действительно был обеспокоен всеми новыми стриминговыми сервисами и различными способами, которыми люди могут потреблять фильмы прямо сейчас, что опыт театрального искусства, возможно, был разрушен до такой степени, что новый фильм «Аватар» — даже если он был лучше, чем первый, никогда не сможет достичь тех же кассовых уровней. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что такое все еще возможно в кинотеатрах», — говорит Джеймс Кэмерон, подчеркнув, что это дает ему надежду двигаться вперед.

Выход сиквела «Аватара» намечен на 17 декабря 2021 года. Ранее «Газета.ру» сообщила, что опубликованы снимки со съемочной площадки фильма.

Источник: РИА Новости
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