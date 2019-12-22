ВМС ЛНА задержали в территориальных водах страны корабль с турецким экипажем

Каир, 22 декабря. Сухогруз с турецким экипажем зашел в территориальные воды Ливии, в результате чего он был задержан Военно-морскими силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. По информации новостного портала «Эфригейтньюс», судно шло под флагом Гренады.

Патрульные катера ЛНА перехватили сухогруз в районе города Дерна. Судно вместе с экипажем было отконвоировано в портовый город Рас-эль-Хиляль, где находящийся в трюмах груз будет осмотрен. В командовании ЛНА сообщили, что в отношении задержанных и их корабля «применяются международно признанные в таких случаях процедуры».

Напомним, ВМС Хафтара будут топить все турецкие корабли, нарушившие морскую границу страны, о чем заявлял ранее официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Отметим также, что Турция поставляет оружие и технику террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, напрямую вмешиваясь в конфликт. Ранее верховное командование ЛНА значительно осудило подписание Турцией меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон и безопасности, указывая на то, что правительство так называемого «премьер-министра» Файеза Сарраджа не имеет права подписывать подобные соглашения, что делает их недействительными.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года.