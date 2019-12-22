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Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на воскресенье

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Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на воскресенье

Москва, 22 декабря. Сильный туман опустится на Москву в ночь на 22 декабря. Об этом предупредили в столичному управлении МЧС России.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до десяти часов утра.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 10.00 утра 22 декабря местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 100–500 метров», — отмечают в ведомстве.

В МЧС РФ советуют водителям снизить скорость движения, выбирать безопасную дистанцию, а также избегать опасных маневров.

Газета.ru отмечает, что в канун Нового года в Москве будет снежно и холодно.

В ноябре синоптики сообщали о тумане и ледяных дождях в Москве. Кроме того, в столице России выпал небольшой снег. Видимость на дорогах тогда значительно ухудшилась. Температура воздуха опустилась до отметки ноль градусов.

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