Кадыров вызвал Емельяненко на бой

Грозный, 22 декабря. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Instagram вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, а своим подписчикам предложил выбрать вид борьбы, в котором состоится бой, пишет RT.

Рамзан Кадыров решил присоединиться к тренду и тоже вызвал на бой Емельяненко.

«В спортивном мире пошла мода — все, кому не лень вызывают на бой Александра Емельяненко. Я тоже решил это сделать, однако пока не определился, по какому виду спорта. Про себя скажу просто: я полон решимости преподать небольшой урок мастерства нашему Другу в любом виде. И при этом постараюсь, чтобы этот урок не был долгим и скучным. Какие будут соображения? Бокс или ММА?» — заявил руководитель Чечни в видеоролике у себя в Instagram.

Ранее Александр Емельяненко был членом бойцовского клуба «Ахмат», учредителем которого является Кадыров.

Как сообщает «Газета.ру», Федерация бокса России готова организовать бой Кадырова и Емельяненко. Готовность организовать поединок между главой Чечни и известного бойца ММА выразил генсекретарь Федерации бокса Умар Кремлев.

«Конечно, нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», — говорит Кремлев.

До этого Александру Емельяненко бросил вызов известный боец ММА Магомед Исмаилов, который выступает в среднем весе. Тяжеловес Емельяненко принял вызов во время эфира на YouTube.

В ноябре 2019 года Емельяненко провел бой по боксерским правилам с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Однако поединок продлился меньше одного раунда. Емельяненко нокаутировал оппонента и принес извинения зрителям за столь короткий бой.