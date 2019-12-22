Центр Берлина эвакуируют из-за подозрительного предмета

Берлин, 22 декабря. Подозрительный предмет нашли на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в Берлине. В центральной части столицы Германии проходит массовая эвакуация людей. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Отмечается, что в 2016 году на этой же площади произошел теракт. По данным Tageszeitung, полицейские задержали двух граждан Сирии, имеющих опыт обращения со взрывчатыми веществами. Один из них прибыл в ФРГ из Соединенных Штатов, а его вероятный соучастник — из немецкой земли Норд Рейн-Вестфалия.

Tageszeitung утверждает, что оба задержанных известны экстремистскими убеждениями.

Ранее стало известно о теракте на мосту в Лондоне. Свои соболезнования в связи с инцидентом выразил президент США Дональд Трамп.

«Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне», — отметили в пресс-службе Белого дома.

RT уточняет, что вероятному злоумышленнику уже предъявлено обвинение.