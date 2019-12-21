Утверждены даты сдачи ЕГЭ в 2020 году.

Москва, 21 декабря. Основной период сдачи выпускниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с тестирования по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, сообщается в официальном приказе Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.

«Утвердить следующее расписание проведение единого государственного экзамена в 2020 году. 25 мая — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», — написано в приказе.

Затем 28 мая пройдет тестирование по русскому языку. 1 июня состоится экзамен по базовой и профильной математике. 4 июня — тестирование по истории и физике. 8 июня — по обществознанию и химии. 11 июня пройдут экзамены по иностранным языкам (кроме устной части) и биологии. Напоследок, 15 и 16 июня, выпускникам предстоит сдать устную часть экзамена по иностранному языку, передает «Газета.ру».

Досрочная сдача ЕГЭ начинается 20 марта с тестирования по географии и литературе. 23 марта состоится экзамен по русскому языку. 27 марта ЕГЭ по математике. 30 марта выпускникам предстоит сдавать тест по иностранным языкам (кроме устной части), а также биологию и физику. 1 апреля предстоит сдача устной части экзамена по иностранному языку. З апреля досрочно можно будет сдать обществознание и информатику. И наконец 6 апреля — историю и химию.