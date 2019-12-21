Лавров заявил о попытке Макрона изменить русофобские настроения в ЕС и НАТО

Москва, 21 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет изменить русофобские настроения в Европейском Союзе и НАТО. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что в ЕС и Североатлантическом альянсе царят антироссийские настроения.

«Русофобия зашкаливает. Я не раз говорил уже, что к огромному сожалению позиция и НАТО, и Евросоюза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством», — сказал дипломат.

Лавров выразил надежду на изменение этой тенденции. Глава МИД РФ полагает, что усилия главы Франции Эммануэля Макрона направлены на нормализацию отношений с Москвой.

«И это пытается сделать президент Франции, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран — членов НАТО и Евросоюза», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон высказал свое мнение о развитии отношений Европы и России. По словам французского лидера, Брюссель и Москва должны стремиться к нормализации отношений, даже если эти усилия потребуют значительных временных затрат. Об этом сообщала газета «Известия».

В свою очередь, президент России Владимир Путин позитивно оценил стремление Макрона к продолжению диалога по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата».