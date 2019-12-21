Украинский посол в США считает, что у РФ есть агентурная сеть в ООН

Вашингтон, 21 декабря. Более половины россиян, которые работают в ООН, являются «тайными или явными» агентами ФСБ, считает новый посол Украины в США Владимир Ельченко.

«Российские кадры работают на спецслужбы или, в более мягком варианте, на постпредство России. Я вообще считаю, что это агентурная сеть в рамках ООН», — считает украинский дипломат.

Как утверждает Ельченко, при помощи таких кадров Российская Федерация оказывает влияние на работу ООН. Также он подчеркнул, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН пользуется большим авторитетом внутри организации.

«Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Те 20-23 страны, которые голосуют в унисон с Россией, на 100 процентов зависят от нее», — говорит Ельченко.

По мнению украинского дипломата, к таким странам относится Венесуэла, Никарагуа, Куба, Судан, Мьянма, Камбоджа и ряд других.

Как сообщает «Газета.ру», в Государственной думе РФ Ельченко называют «жертвой теорий заговора».

«Ему везде мерещатся агенты ФСБ, в самых неожиданных местах он обнаруживает «русский след», — заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Также российский парламентарий иронично предположил, что украинский дипломат «даже ночью ищет под подушкой «руку Москвы».

Владимир Ельченко был назначен послом Украины в Соединенных Штатах Америки в середине декабря 2019 года. С 2010 по 2015 год он был послом в Российской Федерации. С 2015 года занимал должность постоянного представителя Украины при ООН. В свою очередь новым постпредом при ООН по распоряжению президента Украины Зеленского был назначен Сергей Кислица.