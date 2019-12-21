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Российская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирии

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Российская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирии

Дамаск, 21 декабря. Российская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что военная полиция РФ продолжит патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака.

«Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Умм-Миаль — Метрас — Айн-Иса — электроподстанция Мабрука — Камышлы и по маршруту Камышлы — Телль-Эш-Шур-Гарби — электроподстанция Мабрука — Телль-Эш- Шур-Гарби — Камышлы», — добавил глава ЦПВС РФ.

Генерал-майор также сообщил, что на протяжении минувших суток в провинции Хасака была проведена гуманитарная акция. Нуждающиеся люди получили в общей сложности 500 наборов продовольствия общей массой 2,93 тонны.

Ранее в ООН выразили надежду на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии. Об этом писала RT.

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