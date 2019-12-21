В ФРГ обвинили США во вмешательстве в дела Германии из-за санкций против СП-2

Берлин, 21 декабря. Введение американским правительством санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» является вмешательством во внутренние дела ФРГ и ЕС и вызывает непонимание, утверждает вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц.

«Такие санкции — это серьезное вмешательство во внутренние дела ФРГ и Европы. Мы это решительно отвергаем», — заявил Шольц.

Также вице-канцлер подчеркнул, что на фоне достижения консенсуса между Москвой и Киевом по транзиту газа введение санкций происходит в неподходящий момент.

«ЕС и Германия очень сильно помогли в усилиях, направленных на достижение этого соглашения еще до конца года. Поэтому введение санкций не только ошибочно, но и политически неумно», — говорит Олаф Шольц.

Шольц отмечает, что немецкое правительство выступает против контрмер.

«Сейчас решения должны сначала принимать компании, которые задействованы в прокладке «Северного потока — 2». Очевидно, что мы не приемлем того, что вводятся такие санкции, и мы будем на это четко указывать правительству США во время всех переговорах и при любой возможности», — говорит немецкий политик, подчеркивая, что американские санкции маловероятно остановят реализацию проекта «Северный поток — 2».

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на следующий год, в котором прописаны траты на санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря документ подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу.

На фоне этих событий, швейцарская компании Allseas, которая занимается укладкой труб для «Северного потока — 2», сообщила о приостановке работ, сообщает «Газета.ру».