Политолог отреагировал на жалобу посла Украины из-за «тайного влияния» России на ООН

Москва, 21 декабря. Политолог Богдан Безпалько отреагировал на жалобу посла Украины Владимира Ельченко из-за «тайного влияния» России на ООН. По его словам, заявление украинского дипломата является бездоказательным и не имеет под собой разумных оснований.

Безпалько напомнил, что штаб-квартира Всемирной организации находится в Соединенных Штатах и испытывает серьезное давление со стороны Вашингтона.

«Так что в данной ситуации пусть господин Ельченко, если он такой поборник этой организации, обратит свой гнев в сторону США», — заключил эксперт.

Накануне новый посол Украины в США Владимир Ельченко сделал несколько антироссийских заявлений. Он утверждает, якобы Москва имеет тайные рычаги влияния на Совет безопасности ООН. Каких-либо доказательств в подтверждение своих слов Ельченко не привел.

Ранее МИД России отреагировал на попытку Киева применять в иске против России механизмы конвенций о расовой дискриминации.

«Развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — цитирует «Газета.ru» заявление российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Крыму ответили на резолюцию ООН по состоянию прав человека на полуострове. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал документ «напыщенным» и подчеркнул, что изложенные в нем «факты» являются выдумкой.