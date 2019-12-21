Стратегию использования террористов Турция переняла у США — эксперт

Вслед за поддержкой террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и живой силой Турция продолжает лечить их. По мнению эксперта, Анкара давно поддерживает и защищает бандформирования, которые действуют в их преступных интересах.

Накануне турецкая газета Cumhuriyet опубликовала данные о нахождении по крайней мере 600 террористов, подконтрольных так называемому ПНС Ливии. Их доставили в больницы Стамбула для лечения. Бандиты получили ранения во время нападений на Ливийскую национальную армию (ЛНА), которая сейчас продолжает освобождать ливийский Триполи и его пригороды от многочисленных бандформирований.

Поддержка Турцией террористов уже давно известна. Так, например, в феврале этого года в состоянии комы в больницу турецкого города Антакья попал лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Мухаммад Хусейн аш-Шараа, больше известный под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Джуляни. Его доставили к турецким врачам после осколочного ранения в голову. Об этом сообщало РИА Новости.

Помимо этого, для некоторых группировок Турция стала вторым домом. Глава вооруженная группировка «Джейш аль-Ислам» Исаам Буэдани неоднократно посещал территорию страны по официальному приглашению местных властей. Свидетельствуют об этом многочисленные фотографии и видео с мест официальных встреч. При этом головорезы известны казнью сирийских военнослужащих в Восточной Гуте и множестве других преступлений против мирного населения.

Представители триполитанского «правительства» в Ливии тоже тесно связаны с Турцией. Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри давно проживает в этой стране вместе с семьей. Он возглавляет орган, который, как и ПНС, является прикрытием для террористов. В частности, он занимается легитимизацией боевиков в Триполи и на северо-западе страны.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, Турция примерила на себя ту же роль, которую играет на мировой сцене США. Она так же использует террористов в своих интересах, с той лишь разницей, что Вашингтон создает эти группировки, а Анкара — использует уже созданные.

«Дело в том, что Турция в некотором смысле с ревностью относилась и относится к той роли США, которую те играют в вопросах терроризма. Речь только идёт не о борьбе с ним, а именно об использования его как инструмента управления — геополитического, и вообще влияния на ситуацию в той или иной стране», — рассказал эксперт в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам члена экспертного совета, ИГ1 и ряд других террористических группировок находились под влиянием США. Таким образом они выступали инструментом геополитического влияния. Турция же поступила по-другому.

«В этом плане отличие в чём заключается: Турция хотела взять уже готовые террористические структуры и переподчинить их. США же их создавала с самого начала, и вкладывалась в формирование и развитие этих структур», — сообщил специалист.

Вместе с тем Александр Перенджиев добавил, что на примере Ливии можно судить, как Турция решила взять под свой контроль эти территории, используя террористические группы. Напомним, что Анкара поставляет для подконтрольных Правительству национального согласия (ПНС) боевиков и высылает помощь в виде бандитов, бежавших из сирийского Идлиба, которые нашли для себя в ливийской столице новое убежище. Там они воюют с Ливийской национальной армией (ЛНА), которая усиленно освобождает столицу от бандформирований. Вместе с тем турецкие власти снабжают бандформирования оружием и военной техникой, пересылая их по морю и воздуху.

«С одной стороны США в Ливии не имеют такого вмешательства, как в Сирии, и здесь в полной мере Турция решила себя проявить в качестве субъекта управления террористических организаций в своих политических целях. Они руководствуются правилом «свято место пусто не бывает», вмешиваясь в Ливию. Однако важно понимать, что США может разыгрывать здесь свою карту, не принимая пока решительных действий по вмешательству в Ливию. Может им пока это выгодно, чтобы потом начать активные действия в этой стране», - подчеркнул собеседник.

С 2014 года в Ливии проводится операция «Аль-Карама» под руководством фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара. Её цель – освободить Ливию от террористов и вооружённых бандформирований. С апреля этого года ливийские военные занимаются очисткой Триполи и северо-запада страны от боевиков, в том числе подконтрольных так называемому ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.