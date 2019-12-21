Кинокритики составили топ-10 худших фильмов 2019 года

Москва, 21 декабря. Кинокритики из американского издания Hollywood Reporter назвали десятку худших фильмов 2019 года. В списке провалов уходящего года два фильма с Джоном Траволтой, экранизация мюзикла «Кошки» и фильм Сильвестра Сталлоне.

В тройке «лидеров» мультфильм «Стражи Арктики», экранизация известного мюзикла «Кошки», которая была разгромлена сразу после выхода трейлера за странные анимационные модели героев, а также очередной фильм из франшизы «Людей Икс» «Темный Феникс».

Кинокритики отмечают что мультфильм «Стражи Арктики» вышел никудышным, а подбор актеров озвучки «бессмысленный» так как целевая аудитория никого не узнает. Как они утверждают участие в фильме Хайди Клум «может только привлечь пап средних лет».

«В фильме также есть Майкл Мэдсен, потому что, когда вы думаете о детских анимационных фильмах, вы, естественно, думаете о парне, который отрезал чье-то ухо в «Бешеных псах»», — комментируют подбор актеров критики.

Также досталось и фильму «Кошки». Несмотря на многообещающий подбор актеров, среди которых Джуди Денч, Ян Маккеллен, Джеймс Корден, Дженнифер Хадсон, Идрис Эльба и певица Тейлор Свифт, фильм стал «разочарованием». Главным объектом для критики стали анимационные модели в фильме.

«Оцифрованные гибриды людей и котят, выглядят просто странно в лучшем случае, жутко в худшем», — заявляют эксперты.

Кинокритики говорят, что «Темный Феникс» оказался абсолютно проходным фильмом, и что франшиза «Людей Икс» близится к закрытию. Также они отмечают слабую режиссерскую работу в фильме.

«Режиссерский дебют давнего продюсера серии Саймона Кинберга лишен волнения, а также любого чувства драматического нюанса или баланса», — пишут кинокритики.

На четвертом месте «скучный» триллер «Домино», за ним следует «неубедительный» фильм «Фанат» с Джоном Траволтой в главной роли.

Также в список вошли фильм ужасов «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков» в котором снялся Билли Боб Торнтон, очередная часть «Рэмбо» с 73-летним Сталлоне, «Спокойствие» и еще одна картина с участием Джона Траволты «Бок о бок».