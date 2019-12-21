Роухани заявил, что Япония предложила Ирану план «слома» американских санкций

Тегеран, 21 декабря. Япония нашла способ преодоления американских санкций в отношении Ирана. Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Токио.

По словам иранского лидера, глава правительства Японии Синдзо Абэ предложил «сломать» санкции Соединенных Штатов. Токио и Тегеран продолжат консультации в этом направлении.

«У японцев было новое предложение по поводу слома санкций США, у нас также было новое предложение на этот счет, мы обсудили это, договорившись продолжить наши консультации по этому вопросу», — сказал глава Ирана.

Роухани не привел никаких подробностей озвученной Абэ инициативы. Он добавил, что ограничительные меры Вашингтона поддерживаются «одной или двум странами». Президент Ирана полагает, что Соединенные Штаты действуют в нарушение норм международного права. Но подобная тактика не приносят плодов.

«Американцы будут вынуждены свернуть с ошибочного пути», — заключил иранский лидер.

Ранее стало известно о намерении Ирана получить от США компенсацию за беспорядки в стране. Об этом сообщил представитель Верховного суда.

«В отношении США было заведено более 360 дел, которые предполагают (компенсацию ущерба — прим. ФАН) в пользу народа Ирана на общую сумму в $130 млрд», — цитирует «Газета.ru».

Также сообщалось, что Соединенные Штаты отменяют исключение из ограничительных мер объект «Фордо» на территории Ирана, по которому были достигнуты важные договоренности в рамках ядерной сделки. Американцы объяснили свои действия возобновлением Тегераном обогащения урана.