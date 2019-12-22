Сирия, 22 декабря. Боевики «Тахрир аш-Шам» несут тяжелые потери в Идлибе в ходе наступательной операции сирийской армии. На востоке Хомса террористы ИГИЛ1* атаковали нефтяные объекты. На севере Хасаки курдские боевики насильно вербуют в отряды местных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят точечные удары по базам джихадистов на юге Идлиба и прикрывают наступление сирийской армии в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов на юге провинции Идлиб, продвигаются к поселку Сармания, в Хаме лишились трех членов союзного ополчения.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в помощи в организации побега заключенных в Хасаке, совершило за последние сутки три нападения на объекты нефтегазового комплекса на востоке Хомса.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает линии обороны сирийской армии в горных районах Латакии и в Идлибе, была отрезана на юге Идлиба от путей снабжения, потеряла полевого командира и около двухсот боевиков при попытке контрнаступления, обстреляла ракетными снарядами западные окраины города Алеппо — есть жертвы среди мирных жителей.

Курдские вооруженные формирования: провели рейд в лагере беженцев «Аль-Хол» и арестовали семь жен террористов ИГИЛ для допроса, завербовали на севере провинции десять человек.

Армия Турции и союзные силы: потеряли одного полевого командира на севере Алеппо при покушении, предположительно организованном курдскими радикалами.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии продолжаются боевые действия Сирийской арабской армии (САА) против боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и их союзников, которые укрываются в горных районах и пещерах. В районе поселка Аль-Хадад отмечаются ракетные обстрелы, о чем сообщает новостной портал Halab Today. Позднее боевики «вооруженной оппозиции» заявили, что им будто бы удалось успешно отразить попытку проникновения правительственных сил за линии их обороны.

Как сообщают через подконтрольный медиаресурс боевики организации «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в районе высот Аль-Акрад ими были убиты несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и членов союзного ополчения. Однако официальные СМИ не подтвердили потерь правительственных сил.

Провинция Алеппо

Как сообщает агентство SANA, радикалы снова предприняли вылазку в западные районы города Алеппо и обстреляли район Хамдания. По данным источника, около десятка снарядов приземлились в районе жилищного комплекса, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Боевики также нанесли значительный материальный ущерб имуществу. В ответ ВВС Сирии совершили вылет на юг Алеппо к деревне Шейх-Салман, где скрываются радикалы, и нанесли точечные удары по опорным пунктам и укрытиям боевиков.

Сирийская обсерватория по правам человека передает, что один из членов протурецкого ополчения был убит сегодня днем в районе города Джераблус. Неизвестные расстреляли его автомобиль из автоматов у контрольно-пропускного пункта у въезда в город, после чего скрылись. В нападении подозреваются курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Хомс

На востоке Хомса террористы «Исламского государства» совершили три нападения за сутки. Как сообщает РИА Новости, террористы атаковали рабочих нефтеперерабатывающего завода «Ар-Раян». Министерство нефти Сирии выпустило заявлением о том, что террористы нанесли ущерб инфраструктуре объектов. На место происшествия уже отправлена бригада ремонтников и пожарные машины. Некоторые источники утверждают, что атака была совершена с помощью беспилотников. 20 декабря боевики совершили рейд в районе месторождения Аль-Арак, где казнили трех рабочих.

Провинция Идлиб

На юге провинции у поселков Ашаль и Тель-Шейх продолжились ночные боестолкновения между силами Сирийской арабской армии (САА) и отрядов «Тахрир аш-Шам». В ходе боев правительственные силы зачистили от радикалов деревню Аль-Хальба. Наступление с воздуха поддержали самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии, которые наносили авиаудары по радикалам в предместьях Маарет-ан-Нумана. Удалось перерезать пути сообщения боевиков.

Семнадцать сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков в провинции Идлиб, еще 42 получили ранения, уничтожены и ранены до 200 террористов во время столкновений у поселка Синджар и деревни Абу-Дали. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Во второй половине дня агентство Step News сообщило, что сирийская армия и отряды союзных сил продвинулись к поселку Саяд и выбили боевиков из поселков Тель-Дам, Харан, Катра, Аль-Бурдж и Сараджа. Источники, приближенные к боевикам оппозиции заявили, что у поселка Абу-Каба радикалам удалось отразить наступление правительственных сил и уничтожить одну пулеметную установку ракетным залпом.

На востоке провинции прогремел взрыв в районе поселка Аль-Рафа. Как сообщает Step News, взрыв был вызван самодельной бомбой, установленной в автомобиле полевого командира «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). Наиболее вероятно, что бомбу установили конкурирующие за сферы влияния в провинции боевики «Хуррас ад-Дин», члены бывшей союзной группировки «Джейш аль-Изза» или «спящая ячейка» ИГИЛ.

Провинция Хама

В приграничных районах с провинцией Идлиб ВВС Сирии также совершили боевые вылеты в районы контроля радикалов «Тахрир аш-Шам». Вертолеты ВВС Сирии нанесли точечный удар по укреплениям джихадистов у поселка Сармания. Информация о потерях боевиков пока что уточняется.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, три бойца из числа добровольческого ополчения «Национальной обороны» погибли при взрыве противопехотной мины в окрестностях поселка Атрия. Как указывает источник, в регионе в последнее время и ранее отмечались нападения на членов правительственной армии и союзных сил.

Провинция Хасака

В поселке Маликия курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд с целью выявить в нем дезертиров и скрывающихся от насильственной воинской повинности граждан, как сообщает портал Alk Habour. Источник также сообщил, что в поселке Салихия курдские радикалы провели рейд и задержали десять молодых людей, которых отвезли в учебно-тренировочный лагерь в рамках вербовки новобранцев в свои ряды. Рост числа дезертиров в рядах «Отрядов народной самообороны» подтолкнул радикалов к увеличению числа кампаний «по призыву», которые заключаются в несильной вербовке гражданских.

В лагере «Аль-Хол» курдские радикалы провели рейд на северо-востоке Хасаки, в ходе которого арестовали семь членов семей боевиков ИГИЛ для допроса, с целью выяснить как группе других членов семей террористов удалось ранее совершить побег из лагеря. Недавно сообщалось, что из лагеря сумели бежать три вдовы ИГИЛ.

По данным портала Alk Habour, в результате взрыва мины в районе города Тель-Тамр на северо-западе провинции был убит один из боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Предположительно, мину установили во время вылазки боевики ИГИЛ. Как сообщает источник, после нападения курдские бандгруппы провели в районе рейд и прочесали окрестности.

Источник также сообщил, что в поселке Салихия курдские радикалы провели рейд и задержали десять молодых людей, которых отвезли в учебно-тренировочный лагерь в рамках вербовки новобранцев в свои ряды. Тем не менее набор новобранцев в SDF проходит далеко не на добровольной основе – боевики ввели на оккупированных ими территориях штраф за отказ от прохождения насильственной службы в их «Отрядах народной самообороны» (YPG).

1 Организация запрещена на территории РФ.