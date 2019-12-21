В Польше ответили на слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

Варшава, 21 декабря. Институт национальной памяти Польши отреагировал на высказывание президента РФ Владимира Путина о пакте Молотова-Риббентропа — в Варшаве убеждены, что СССР в 1939 году напал на Польшу.

19 декабря, во время президентской пресс-конференции Владимир Путин заявил, что советские войска вошли в Польшу, когда военному руководству «не с кем бы было даже разговаривать» — польские власти собирались бежать и находились у польско-румынской границы, уже не имея никакого влияния на вооруженные силы страны.

В Варшаве считают, что Вторая мировая война началась с атаки Германии и Советского союза на Польшу в 1939 году.

«И гитлеровская Германия, и СССР Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои порядки другим европейским народам», — заявляет польская сторона.

Поляки также отмечают, что причиной вторжения Германии стал пакт о ненападении Молотова-Риббентропа, который был подписан в августе 1939 года.

Отечественные историки считают, что благодаря пакту Молотова-Риббентропа, Япония не стала совместно с Германией нападать на СССР, так как была разочарована решением немецкого руководства заключить соглашение, не учитывая ее мнение.

Как пишет «Газета.ру», заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк ранее заявил, что Варшаве необходимо некоторое время для того, чтобы проанализировать слова Путина, и понять требуют ли они дипломатической реакции.

Напомним, что в сентябре 2019 года польская сторона приняла решение не приглашать российскую делегацию на памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй мировой войны. В польском МИД объяснили это тем, что «Москва не заинтересована в сохранении духа исторической правды».