Фанаты заподозрили размолвку Лободы и Линдеманна

Москва, 21 декабря. Поклонники российской певицы Светланы Лободы обратили внимание на то, что в Instagram звезды давно не было фотографий с ее младшей дочерью Тильдой.

Поклонники певицы уверены, что отцом Тильды стал немецкий музыкант, лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Фанаты отметили, что Лобода давно не выкладывала фотографии с маленькой дочкой, а на всех фото звезда выглядит грустной, несмотря на новые клипы и подготовку к Новому году. Поклонники заподозрили, что Линдеманн забрал дочь у Лободы, пишет «МК».

Лобода и Линдеманн никогда не заявляли о своих отношениях, однако не скрывали дружбы. Ранее в СМИ появились слухи о том, что если роман и был, то уже закончился. Лобода слухи не комментирует, однако недавно певицы выложила фото со своей старшей дочерью Евангелиной, младшая дочь Тильда в кадр не попала.

Ранее Лобода шокировала поклонников фото, на котором фанаты нашли «шестой палец» на ее ноге. В своем Instagram артистка выложила обложку песни «Новый Рим», на которой она держит руками свою правую ногу. Поклонники сумели разглядеть, что на ноге певицы виден «шестой» палец.