Сирия, 21 декабря. Сирийская армия освободила три поселка на востоке Идлиба. Авиация ВКС РФ работает в Латакии по позициям радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят точеные удары по базам джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов на юге провинции, продвигаются к поселку Сармания.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила, что ее радикалами была якобы отражена попытка наступления на востоке Латакии.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): было замечено в районе города Дибан на востоке Дейр-эз-Зора, подозревается в помощи в организации побега заключенным в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: была выбита еще из трех поселков на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: провели рейд в лагере беженцев «Аль-Хол» и арестовали семь жен террористов ИГИЛ для допроса.

Провинция Латакия

Как сообщают через подконтрольный медиаресурс боевики организации «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в районе высот Аль-Акрад ими были убиты несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и членов союзного ополчения. Официальные СМИ не подтверждали потерь правительственных сил.

Агентство Baladi News передает, что вертолеты ВВС Сирии продолжают сбрасывать бомбы на укрепления радикалов в горных районах у города Кабана, который используется джихадистами «Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок как плацдарм для ракетных обстрелов близлежащих поселений Идлиба и Хамы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные службы безопасности провели в поселке Маррат серию обысков в рамках кампании по выявлению на востоке провинции подпольно действующих террористов «Исламского государства» и их пособников, как передает новостное агентство Deir Ezzor 24.

Четыре вооруженных мотоциклиста были замечены на дороге, связывающей поселки Дибан и Хавиджа, как передал медиаресурс Euphrates Post. Предполагается, что это могут быть террористы ИГ, нападения которых на востоке провинции в зонах оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) участились.

Провинция Идлиб

САА и союзные ей ополчения после затяжных боев с «Тахрир аш-Шам» заняли поселки Харан, Катра и Аль-Бурдж на юго-востоке провинции, как передает агентство Step News. ВКС РФ наносят с воздуха точечные удары по расположениям джихадистов в районе поселка Сераким, а также у деревень Ханас-Субуль и Тель-Манас, как передает источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

«Временное правительство Сирии» (самопровозглашенная структура боевиков, которая занимается сбором и обложением поборами оккупированных территорий на северо-западе страны) выступило с заявлением, в котором оно резко осуждает действия армии Сирии на юге Идлиба, а также призывает международное сообщество принудить правительство САР к прекращению боевых действий, как сообщает портал Masar Press Net.

Провинция Хасака

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали семь жен боевиков ИГИЛ, которые содержатся в лагере для беженцев «Аль-Хол», на северо-востоке Хасаки. Женщины были арестованы для допроса, с целью выяснить, как группе других членов семей террористов удалось вчера совершить побег из лагеря. Ранее сообщалось, что из лагеря сумели бежать три вдовы ИГИЛ, которых не удалось обнаружить в ходе рейда по окрестным от лагеря поселениям. Как передает агентство Al Nour, курды прекратили поиски и подозревают, что им помогли внутри самого лагеря и, возможно, содействие оказали члены «спящих ячеек» террористической организации.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что в поселке Ум-Шафа в окрестностях города Рас-аль-Айна был убит один из членов протурецкого ополчения. Бойца застрелил снайпер «Демократических сил Сирии». В ответ огневую позицию курдских радикалов разрушили залпами из противотанковых ракетных установок.

1 Организация запрещена на территории РФ.