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Вспыхнувшие авто на Садовом кольце в Москве сняли на видео

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Вспыхнувшие авто на Садовом кольце в Москве сняли на видео

Москва, 21 декабря. Два легковых автомобиля столкнулись вечером в субботу на Садовом кольце в центре Москве. В результате аварии один из автомобилей загорелся, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Две легковушки двигались в одном направлении и допустили столкновение. В результате удара загорелась передняя часть второго автомобиля. Пламя перекинулось на впереди стоящую машину прежде, чем ее успели отогнать.

Автомобиль выгорел до основания. На место ДТП прибыл пожарный расчет, пожар ликвидирован. В результате аварии никто не пострадал. 

Ранее ФАН опубликовал видео последствий смертельной аварии в Ленинградской области. В результате ДТП с участием грузовика и шести легковых автомобилей на трассе «Скандинавия» погибли два человека.

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