Боксер Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Мчуну

Москва, 21 декабря. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Денис Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну.

Лебедев проиграл первый бой после годичного перерыва и не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). В поединке из 12 раундов Лебедев проиграл по очкам.

Напомним, в июле Лебедев заявил о завершении карьеры, однако позже принял решение вернуться в спорт. На счету россиянина 32 победы, в том числе 23 нокаута, и три поражения.

Ранее сообщалось, что Лебедев стал участником программы «Чистый бокс». Данная программа проводится Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Представители WBC подчеркнули, что приоритетом совета всегда было и остается предоставление образования и осведомление спортсменов об опасностях, которые таят в себе стимулирующие вещества.