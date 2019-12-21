Католическое Рождество 2019: дата, главные традиции, что категорически запрещено

В ночь с 24 на 25 декабря католики и протестанты отмечают Рождество Христово. Об истории и традициях этого праздника — в материале Федерального агентства новостей.

У католиков и протестантов, живущих по григорианскому и новоюлианскому календарю (они фактически совпадают), Рождество даже популярнее Пасхи и гораздо важнее Нового года. Об этом говорит размах, с которым они отмечают этот праздник. Предрождественская пора у западных христиан — самая суматошная в году. Почти в каждом городе Европы, население которой преимущественно католическое и протестантское, разворачиваются рождественские ярмарки, дома и общественные пространства украшаются наряженными елками, гирляндами, вертепами (самодельными игрушечными яслями с куклами в виде девы Марии, младенца Иисуса, святого Иосифа, пастухов, волхвов и животных) и прочей рождественской атрибутикой.

Накануне Рождества дети ходят колядовать — поют праздничные песни, поздравляют соседей, а взамен получают подарки. Часто — в виде сладостей и жареных каштанов.

Вечером в Рождественский сочельник, 24 декабря, верующие отправляются на праздничные службы в костелы. Их три — ночная месса, утренняя, которая проводится на заре, и дневная. 25 декабря на Западе выходной день. В этот день запрещено заниматься тяжелым трудом.

Примечательно, что католическому Рождеству не предшествует строгий пост, как в православии, но за месяц до праздника начинается Адвент — «время радостного ожидания», в ходе которого верующие много размышляют о втором пришествии Христа, исповедаются, причащаются, занимаются милосердием.

Строгих ограничений в еде во время Адвента нет, но в сочельник католики и протестанты отказываются от еды до появления на небе первой звезды, знаменующей собой рождение Иисуса Христа. Перекусывать разрешено только детям. Разговляются западные христиане, по традиции, сочивом — блюдом из отварных злаков и меда. А на праздничном рождественском столе, за которым, как правило, собирается вся семья, стоят блюда, в том числе из мяса, общее количество которых равно 12.

Одним из символов католического Рождества является Адвент-венок. Он делается из еловых веток и украшается четырьмя свечами. Первую свечу зажигают в первое воскресенье Адвента, во второе зажигают две свечи, в третье — три, а в четвертое — четыре, показывая тем самым, что чем ближе к Рождеству, тем светлее.

Другой символ католического Рождества — собственно, свечи. Обычно, красные и белые. В настоящее время их часто заменяют электрическими свечами с подсвечниками, которые ставятся на подоконники.

Также у католиков принято дарить подарки утром на Рождество, а не в Новый год, как в России. Часто подарки кладут не под елку, а в специальные рождественские сапожки, которые вешаются на камины. Детям говорят, что подарки им приносит Санта-Клаус (он же — святой Николай), который попадает в дом ночью через дымоход.

Добавим, что Рождество празднуют 25 декабря не только католики и протестанты, но и православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта. А 7 января Рождество празднуют православные России, Иерусалима, Сербии, Грузии, на Афоне.