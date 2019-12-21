Черный ящик разбившегося Ан-72 нашли в ДР Конго

Москва, 21 декабря. Поисковая группа обнаружила черный ящик грузового самолета Ан-72, потерпевшего крушение в октябре. Об этом сообщил портал Actualite.

Катастрофа произошла 10 октября на востоке ДРК. Ан-72 вылетел из аэропорта Гомы и должен был через два часа приземлиться в Киншасе. Через час полета связь с бортом была потеряна, самолет пропал с радаров.

Обломки Ан-72 были обнаружены в провинции Маниема. На борту самолета находились четыре пассажира и четыре члена экипажа. Черный ящик был обнаружен в провинции Санкуру.

Ранее посольство в ДРК назвало имена россиян, находившихся на борту разбившегося Ан-72. По данным дипмиссии на борту самолета было двое россиян — Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения.