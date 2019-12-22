Сирия новости 22 декабря 07.00: курдские диверсанты уничтожены в Ракке, ИГИЛ совершило нападение на САА в Алеппо

Сирия, 22 декабря. Турецкая армия уничтожила диверсионную группу курдских боевиков в Ракке, террористы ИГИЛ1 заявили об успешной атаке на КПП сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжила военную операцию против террористов в Идлибе.

ВМФ России: якобы нанес ракетный удар по террористам в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли в Ракке разведывательный самолет, якобы принадлежащий курдским боевикам, нанесли удар по диверсионной группе курдских боевиков под Айн-Иссой.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): совершили нападение на блокпост САА на границе Алеппо и Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли силы САА в лагере «Джурин», потеряли порядка 70 боевиков в результате ударов САА на юго-востоке Идлиба, заявили об уничтожении отряда САА на востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери при попытке проникнуть на территорию турецкой зоны безопасности в Ракке, подорвались в районе города Ас-Сабха.

Провинция Алеппо

Террористы из группировки «Исламское государство» совершили нападение на блокпост САА к востоку от города Итрия, на границе провинций Алеппо и Хама. Как отмечает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), нападение в этом районе совершено впервые за долгое время. Сообщается об одном убитом военнослужащем сирийских войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

Автомобиль курдских боевиков получил повреждения в результате подрыва на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостное агентство Al Khabour, взрыв произошел в районе города Ас-Сабха. Информации о пострадавших нет.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Ufuq утверждает, что корабль ВМФ России нанес из акватории Средиземного моря ракетный удар по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» на севере Идлиба, в районе деревни Турлаха. Деревня находится на возвышенности над турецким городом Рейханлы. На данный момент информация о ракетном ударе российского корабля не подтверждена.

Сирийский источник в Twitter (@rana_alasad) сообщает, что в ходе операции САА на юго-востоке Идлиба было уничтожено не менее 70 боевиков «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок.

Между тем телеканал Halab Today сообщает о потерях в рядах правительственных войск: боевики «Тахрир аш-Шам» утверждают, что отряд САА был полностью уничтожен, когда попал в засаду в районе населенного пункта Аль-Хираки на востоке Идлиба.

Провинция Ракка

Новостной канал Al Khabour сообщил, что армия Турции обстреляла на севере Ракки «патрульный самолет, принадлежащий курдским боевикам». Вероятно, речь идет о разведывательном беспилотнике. Летательный аппарат был замечен в районе населенного пункта Сайда к северу от города Айн-Исса. Подробностей о данном происшествии пока нет.

Между тем сообщается, что в районе Сайды семь курдских боевиков были уничтожены, а еще шестеро получили ранения в результате артиллерийского удара турецкой армии. По данным Baladi News, боевики из вооруженных группировок, связанных с РПК, предприняли попытку проникнуть на территорию зоны безопасности, которая начинается к северу от Айн-Иссы. Ракетным ударом отряд боевиков был уничтожен.

Провинция Хама

На северо-западе провинции Хама продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными войсками и террористами из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Бои идут на территории долины Аль-Габ, сообщает агентство Step News. Боевики обстреляли лагерь «Джурин», где дислоцированы силы САА, из ракетных установок «Град».

1 Организация запрещена на территории РФ.