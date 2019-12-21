«Желтые жилеты» отметили день рождения Макрона митингом у Лувра

Париж, 21 декабря. Несколько десятков человек приняли участие в очередной акции «желтых жилетов» в Париже, приуроченной ко дню рождения президента Франции Эммануэля Макрона.

Призыв отметить 42-й день рождения французского лидера очередной акцией появился в соцсетях за несколько дней. Однако подробная информация не сообщалась. Участникам акции предложили собраться в окрестностях Нового моста в Париже и ждать указаний.

В день акции в 16.00 на специальном сайте было объявлено окончательное место сбора — у церкви Сен-Жермен-л'Осеруа неподалеку от Лувра. Участники сборища надели картонные маски Макрона и стали распевать песни.

Акция продолжалась не более 20 минут, сотрудники полиции окружили участников акции и держали их в оцеплении.