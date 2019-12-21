Лукашенко рассказал, как впервые встретился с Путиным

Минск, 21 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о знакомстве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Видео с историей белорусского лидера на своей странице в Twitter опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.

По словам Лукашенко, их первая встреча произошла несколько раньше, чем Путин впервые стал президентом России.

В период с 1990 по 1996 год будущий российский лидер работал в Петербурге в команде занимавшего пост мэра города Анатолия Собчака. Лукашенко, в свою очередь, стал президентом Белоруссии в 1994 году. Исходя из этого, они впервые увиделись в середине 1990-х годов.

Обстоятельства знакомства белорусскому лидеру позднее напомнил российский коллега, спросив Лукашенко, помнит ли тот, кто встречал его в Северной столице.

«Он: «А ты помнишь, как ты в Питер приезжал?» Я: «Помню!» Он: «А кто тебя встречал?» Я: «Ну тогда помню!» — рассказал Лукашенко.

Лукашенко о знакомстве с Путиным: Я говорю: мы с тобой давно знакомы, а где мы познакомились? Он: а ты помнишь, как ты в Питер приезжал? Я: помню! Он: а кто тебя встречал? Я: Ну тогда помню! pic.twitter.com/7z7WdV6uKE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 декабря 2019 г.





Последняя встреча глав России и Белоруссии также состоялась в Санкт-Петербурге. Она прошла 20 декабря на полях саммита ЕАЭС. Александр Лукашенко прибыл в Северную столицу для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Президенты обсудили процесс формирования Союзного государства, а также вопросы, имеющие отношение к нефти, газу и налогам. Как признался по итогам переговоров министр экономического развития России Максим Орешкин, эти группы вопросов в настоящее время «блокируют финальные договоренности». Их необходимо решить, чтобы «финализировать все дорожные карты».