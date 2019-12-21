Джонсон надеется на улучшение отношений Британии и России

Таллин, 21 декабря. Британский премьер-министр Борис Джонсон надеется на улучшение отношений с Россией. Об этом он признался в ходе поездки в Эстонию.

Политик прибыл в Таллин в субботу для встречи с эстонским коллегой Юри Ратасом. Он также посетил военных Великобритании, которые несут службу на военной базе неподалеку от столицы республики.

Во время поездки Джонсон дал интервью местным СМИ, в котором признался, что хотел бы лучших коммерческих отношений между Лондоном и Москвой.

«Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией, — подчеркнул он. — Мы всегда надеемся».

При этом Джонсон заявил, что «ужасные проблемы с РФ» не могут не разочаровывать. В продолжение темы он упомянул инцидент в Солсбери, который и привел к трудностям между странами.

Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Правительство Британии, не дожидаясь результатов расследования, обвинило в причастности к инциденту Россию и использовало «дело Скрипалей» в качестве повода для введения новых антироссийских санкций. Москва неоднократно отвергала обвинения, указывая на отсутствие фактов, и заявляла о готовности помочь в расследовании. Однако Британия отказала Следственному комитету РФ в сотрудничестве.

Джонсон, избранный новым лидером Консервативной партии, вступил в должность премьер-министра Британии вместо ушедшей в отставку Терезы Мэй в июле этого года.