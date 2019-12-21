Сосед «лубянского стрелка» рассказал, каким он был на самом деле

Москва, 21 декабря. Сергей Морозов из Подольска живет в том же доме, что и печально известный «лубянский стрелок» Евгений Манюров, этажом ниже. Он знал Евгения со школьной скамьи, они учились в параллельных классах, и считает, что сейчас в СМИ говорят много неправды о его бывшем товарище. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Сергей признался, что с того времени, как узнал о произошедшем на Лубянке, он не выходит на улицу, пьет, рискуя потерять работу. Со слов Морозова, Манюров не был таким уж замкнутым человеком, хотя и отличался странностями. Главная из которых – почти полное равнодушие к женщинам.

«Я даже прикалывался над ним, когда мы помоложе были. Бывает, увижу, как он стоит на балконе, зову с девушками знакомиться, он отказывается, говорит, что не хочется», — вспоминает сосед «лубянского стрелка».

Правда некая любовь в жизни Манюрова была, вспомнил Сергей.

«Была у него подруга, старше его, приезжала несколько раз к нему домой, я видел. Оставалась ночевать. Он говорил, что она из Москвы и у них любовь. Но это было давно», — рассказывает собеседник ФАН.

В детстве, по словам Морозова, Евгений Манюров не был изгоем среди товарищей, но все же некоторое пренебрежительное отношение к нему со стороны сверстников имело место.

«Ну вот, например, он не умел кататься на велосипеде, представь себе парня в восьмидесятые годы, который не умеет кататься на велосипеде!» — восклицает Морозов.

И Манюров, и Морозов в детстве жили бедно. И если в случае с Морозовым понятно почему – его тянула мать-одиночка, то в отношении семьи Манюровых в 80-е годы во дворе ходили домыслы.

«Мы в детстве часто ходили друг к другу в гости. У Жени дедушка был сварщик самого высшего разряда. Тогда в советское время такие получали много, деньги у него водились, я думаю. А я к ним приходил и видел, как скромно они питаются. Один раз попытались угостить меня какой-то едой, меня до сих пор воротит от одного воспоминания об этом угощении. Не понимаю, куда дед деньги девал, может копили на что-то», — рассказал собеседник.

В начале 90-х годов, как известно, произошла девальвация рубля. И как предполагает по некоторым признакам Морозов, семья Манюровых сильно потеряла в деньгах.

В подростковом возрасте оба одноклассника не ходили по секциям, поскольку для их родных платить за это было дорого. Насмотревшись фильмов о восточных единоборствах, приятели устраивали спарринги дома и во дворе. Причем Морозов, по его словам, обычно побеждал.

Позднее Манюров пошел на бокс, и уже он при какой-то конфликтной ситуации ударил Морозова, и одним ударом сломал ему нос, утверждает собеседник ФАН. После того, как Морозов пошел в ПТУ, а Манюров продолжил учиться в школе, а потом поступил в ВУЗ, пути приятелей начали расходиться.

«Я и в детстве не был его другом, скорее, товарищем, – рассказывает сосед «лубянского стрелка», — а потом и вовсе как-то мало стали общаться».

В последние годы у Евгения Манюрова машины не было, а прежде он купил себе «восьмерку». И это, судя по всему, тоже повлияло на отношения соседей не лучшим образом. По словам Сергея, Евгений часто ходил по городу в камуфляже.

«Где-то я прочитал, что он, в последние годы никогда не расставался со своим черным плащом. Это ерунда. Я его как раз часто видел в камуфляжной одежде», — говорит Морозов.

В последние месяцы жизни, говорит Сергей, Манюров стал еще более отстраненным, чем обычно, почти всегда спешил. При этом часто ходил в окрестности деревни Коротыгино с ружьем.

«Недавно встречаю его, спрашиваю: «Ну как, всех птиц перестрелял?», он заулыбался: «Нет не всех», – рассказывает собеседник ФАН.

Морозов утверждает, что отдаст тысячу рублей на похороны своего бывшего однокашника. Раньше в их дворе всегда поддерживалась традиция скидываться на похороны. В последнее время эта традиция прервалась. Но Манюров, когда умерла мать Морозова, лично занес ему тысячу рублей на похороны. Дело еще в том, что у матери Морозова и бабушки Манюрова были очень теплые отношения. И вот теперь Сергей хочет также помочь и матери погибшего Евгения.

Напомним, вечером 19 декабря Манюров открыл стрельбу возле здания ФСБ в столице. Под огонь попали сотрудники правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончался позже в больнице. Пять человек, в том числе один гражданский, получили различные ранения. Сам стрелок был ликвидирован. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).