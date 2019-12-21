ФАН публикует видео с открытия «Зимнего спортивного праздника» в «Лужниках»

Москва, 21 декабря. Десятый «Зимний спортивный праздник» стартовал в спортивном комплексе «Лужники» в Москве. Видео с места событий снял корреспондент Федерального агентства новостей.

Праздник в спорткомплексе продлится с 21 по 30 декабря. В это время в «Лужниках» гости могут попробовать силы на сноуборде, пострелять в лазерном тире и понаблюдать за соревнованиями по снегоходному фристайлу, кубок по которому будет разыгран в день открытия, 21 декабря.

На протяжении всей акции будут действовать спортивно-развлекательные площадки, где можно полетать в аэротрубе и исполнить в сопровождении инструктора «мертвую петлю» на мото-аттракционе.

Занятия в «Лужниках» предусмотрены и для маленьких посетителей. Дети от трех до шести лет могут покататься на настоящем сноуборде в специальном парке. В этом им помогут профессиональные инструкторы, которые возьмут на себя все задачи: подбор оборудования, знакомство с техникой безопасности и обучение основным сноубордическим упражнениям.